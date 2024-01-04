T.C. KÜRE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N ESAS NO : 2022/25

Davacı Muhittin ve Hatice oğlu 30/11/1957 doğumlu İsmail Şener tarafından Kastamonu İli, Ağlı İlçesi, Bereketli köyü 101 ada 1 parsel ile 101 ada 4 ve 5 parseller arasında bulunan ve harita bilirkişileri Özkan Bilir ve Süleyman Genç'in 02/05/2023 tarihli raporlarına ekli krokilerinde "A" harfi ile gösterilen 1610,38 m²lik alanın malik sıfatıyla kendisi tarafından kullanıldığı iddiasıyla bu alanın kendisine ait olduğunu ve kendi adına tapuya kayıt ve tescilinin yapılması için Ağlı Malmüdürlüğü ve Bereketli Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine dava açıldığından söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2022/25 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri TMK.713 Md. 4-5 Fıkraları gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01961759

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