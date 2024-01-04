T.C.

BURSA

9. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2023/183 Esas

DAVALI:HAKAN URAL Davacı NURCAN KAYADİBİ ile Davalı HAKAN URAL arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka ( Yoksulluk Nafakasının Artırılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan)) davasının yapılan yargılaması sırasında, davalının adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilmediği ve meçhule kaldığından duruşma gün ve saatinin davalıya ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Davacı Nurcan Kayadibi tarafından 09/03/2023 tarihli dava dilekçesinde; '' ... Davalı ile Bursa 3 Aile Mahkemesinin 2021/674 Esas sayılı kararı ile almış olduğu yoksulluk nafakasının kendisine yetmediğini bu nedenle yoksulluk nafakasının ayda 2.000,00 TL artırılmasına karar verilmesini ayrıca yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini ... '' talep ettikleri anlaşılmakla; Urhan ve Zahide oğlu, 28/11/1970 Şavşat doğumlu, 27136167698 kimlik nolu davalı HAKAN URAL'ın 06/02/2023 günü saat 09:25'da Bursa 9. Aile Mahkemesi duruşma salonunda (C blok kat:1) hazır bulunması aksi halde "Belirli gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde davaya cevap dilekçesi verebileceğiniz ve cevap dilekçesinde gösterilen, henüz sunulmayan belgelerin sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamanın yapılması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağınız" tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. ( İlanen tebliğ son ilan tarihiden 7 gün sonra yapılmış sayılır.) HMK139.Mad.

Basın No: ILN01961711

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