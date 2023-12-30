İLAN

T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/194 Esas

Davacılar , ALİ REMZİ GÖKÇE, HAVA GÖREGEN, MEŞİRE GÖKÇE, ORHAN GÖKÇE, YUSUF GÖKÇE ileDavalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, miktarı ve hudutları yazılı bulunan dava konusu taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize şahsen veya bir vekille müracaat etmeleri , aksi takdirde dosyadaki mevcut belge ve delillere göre karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21/12/2023

İLİ İLÇESİ KÖY/MAH. MEVKİ MİKTARI

ADANA YUMURTALIK Hunutlu Mah. -- 83082.14 M2

Basın No: ILN01961140

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