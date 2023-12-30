T.C.

OLTU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/161 Esas 26/12/2023

İLAN METNİ

Davacı , RAGIP SAĞLAM ileDavalı , ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu yerin Erzurum ili Oltu İlçesi Yukarı Çamlı Mahallesi 122 ada 47 nolu parselin içinde kalan 95,18 m² ile 10908.34 m² olan taşınmaz olduğu, bu taşınmazın davacı adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nın 713. maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01960933

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