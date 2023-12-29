İLAN T.C. OSMANİYE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2022/79 Esas

DAVALI : İBRAHİM AYGÜN - 31477630810 Çamlıköşk MisafirhanesiKöşkkışlaTalas/ KAYSERİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 04/06/2024 günü saat: 09:45'de "Belirlenen gün ve saatte, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve mahkememizce yapılacak olan duruşmaya katılmanız gerektiği, gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur" duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30/11/2023

Basın No: ILN01960298

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