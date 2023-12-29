T.C. ÇAYELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI:2020/82 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;

Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Köryusuf Mah/köy,57 Cilt, 5 Aile Sıra No,35 Sırada Nüfusa Kayıtlı, Mehmet Ve Meryem kızı, 07/08/1963 doğumlu, T.C Kimlik No: 20098843600'ta nüfusa kayıtlı Davalı Şükriye Yıldırım'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği, ölüm kaydının tespit edilemediği ve adına tebligat yapılamadığından bilirkişi raporunda adı geçen davalıŞükriye Yıldırım'a ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 S.Y'nın 28 ve 29. maddeleri gereğince Çayeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/82 Esas sayılı dosyasının Bilirkişi Raporları ve 04/04/2024 günü saat 14:10'da yapılacak olan duruşma gününün tebliği ve davetiye yerine kâim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01958770

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