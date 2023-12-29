T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/825 Esas

DAVACI : FATEMEH JAFARI DEHBAN

VEKİLİ : Av. BEKİR YILMAZ

DAVALI : HASAN NEKOUNAM - Tosmur Mah. Çakıcı Cad. Tepe Rezidans Tepe Rezıdans Kapı No: 35 Daire No: 4 Alanya/ ANTALYA

Davacı tarafından yukarıda isimleri yazılı davalı aleyhine açılan davalı adına kayıtlı bulunan İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, 1455 Ada, 12 parsel, A-Blok, 212 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazın satış sözleşmesine istinaden tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesitalepli davanın yapılan araştırmalarda yukarıda ismi yazılı davalının açık adresi tespit edilemediği bu nedenle tebligat yapılamaması üzerine ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme tensibinde belirtilen "HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh ve arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde, dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz mahkememize sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerinizin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" , "belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği, duruşmalar devam ederken de tahkikatın bitmesi halinde ara karar ile sözlü yargılamaya geçilerek (sözlü yargılama ayrıca tebliğ edilmeden) karar verilebileceğinin ihtarına,(ihtaratın bu zaptın tebliği marifeti ile yapılmasına)" ilişkin ön inceleme tensip zaptı ve ön inceleme duruşmasının 06/05/2024 günü saat 09:30 'a bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01959802

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