T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/648 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü (İzafeten Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü) vekili tarafından davalı tapu malikleri AHMET UÇAK, ALİ UÇAK, ÇAĞLAR İKİZOĞLU, ÇETİN UÇAK, EMİNE UÇAK, FATMA UÇAK, GONCA ERTEN, GÜLİZ İKİZOĞLU, HAKAN ASLIM, İLKİZ HANCIOĞLU, MESUT UÇAK, METİN UÇAK, MUSTAFA İKİZOĞLU, MUSTAFA UÇAK, NACİYE EROĞLU, NAHİDE ASLIM, NALAN İPDERE, NEVİN GÜNAL, ZEYNEP BALOĞLU, MUSTAFA UÇAK mirasçıları, ABDULLAH NECATİ İKİZOĞLU mirasçıları, MAKBULE GÜLÇİN mirasçıları, HATİCE İKİZOĞLU mirasçıları, Saime BÖLÜK mirasçıları aleyhine Bilecik İli, Merkez İlçesi, Pelitözü Mahallesi. 212 ada 235 Parseldeki (212 ada 120 parselden ifrazen oluşan) 402.39 m2'lik taşınmazın tamamı, Bilecik İli. Merkez İlçesi, Pelitözü Mahallesi, 212 ada 230 Parseldeki (212 ada 124 parselden ifrazen oluşan) 369.75 m2'lik taşınmazın tamamı, Bilecik İlil Merkez İlçesi, Pelitözü Mahallesi, 212 ada 231 Parseldeki (212 ada 124 parselden ifrazen oluşan) 1.240.46 mi'lik taşınmazın tamamının kamulaştırılması için kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu,

Kamulaştırmayı yapan kurumun T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti T.C. Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

MahkememizinyukarıdakiEsas sayılı dava dosyasının duruşma günü 08/03/2024 günü, saat 09:45'dir.26/12/2023

Basın No: ILN01959598

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