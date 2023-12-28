T.C. OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı : 2022/24 Esas İLAN

Davacı , LÜTFİ ÖZKAN ile Davalı , ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle; Dava konusu Osmaniye İli Akyar Köyü 347 ada 2 parsel sayılı (eski 7 pafta ve 197 parsel ) sayılı taşınmazın bitişiğindeki batı - güney tarafındaki 4.000 m2'lik alanın davacı Lütfi ÖZKAN(T.C: 21056829902 ) adına tapuya kayıt vetesciline karar verilmesi talep edilmekle bu yer hakkında hak iddia edenlerin delilleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Osmaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/24 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN01960302

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