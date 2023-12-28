T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/605+607+609+615+617+625+627+629+635 Esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından mahkememizin;

2023/605 Esas sayılı dosyasından davalılar AVNİ KIYAK, FİKRET KİYAK, HALİME SAĞLIK, HATİCE ÇİN, HATİCE KIYMAZ, HURİYE KARATAŞ, MEHMET KIYAK, NURGÜL SARIKUŞ, NURSEL ÖZTÜRK, RUKİYE KURTULMUŞ, ŞENDİL ÇİN, YAŞAR KİYA Kaleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Aşağıkaraçay Mahallesi, 670 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 293,35 m² 'lik kısmında,

2023/607 Esas sayılı dosyasından davalılar DÖNDÜ ÖZKAN, HORİYE OKUMUŞ aleyhineDenizli ili, Honaz İlçesi, Yukarıdağdere Mahallesi, 111 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın 9,52 m² 'lik ve 665,43 m²'lik kısmında,

2023/609 Esas sayılı dosyasından davalılar FATMA ASLAN, GÜLLÜ ÖZDEMİR, LÜTFİ YILMAZ, MERAL YILDIRIM, MERYEM YILDIRIM, MÜRŞİT YILMAZ aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Yukarıdağdere Mahallesi, 131 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın 11,73 m² 'lik ve4949,06 m²'lik kısmında,

2023/615 Esas sayılı dosyasından davalı HALİME ERMİ Şaleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Akbaş Mahallesi, 254 ada, 89 parsel sayılı taşınmazın 9,52 m² 'lik ve 324,46 m²'lik kısmında,

2023/617 Esas sayılı dosyasından davalılar FATMA ASLAN, GÜLLÜ ÖZDEMİR, LÜTFİ YILMAZ, MÜŞRİT YILMAZ aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Yukarıdağdere Mahallesi, 130 ada, 176parsel sayılı taşınmazın 9,52m² 'lik ve 996,62 m²'lik kısmında,

Denizli ili, Honaz İlçesi, Yukarıdağdere Mahallesi, 130 ada, 177parsel sayılı taşınmazın 1991,92 m²'lik kısmında,

2023/625 Esas sayılı dosyasından davalı HURİYE ÇAKIR aleyhineDenizli ili, Honaz İlçesi, Akbaş Mahallesi, 251 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 1094,72 m²'lik kısmında,

2023/627 Esas sayılı dosyasından davalılar DİNDAR ZENKİN, ELİF BAYDEMİR, HURİYE BAŞTÜRK, MERYEM YILDIZ, MESUDE ASLAN aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Yukarıdağdere Mahallesi, 135 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 8,89 m² 'lik kısmında ve 549,22 m²'lik kısmında,

Denizli ili, Honaz İlçesi, Yukarıdağdere Mahallesi, 151 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 13,5 m² 'lik kısmında ve 1349,16 m²'lik kısmında,

2023/629 Esas sayılı dosyasından davalılar ASİYA HAYTABEY, EMİNE ELBEYİ, HATİCE ACAR, HÜSEYİN ACAR, İBRAHİM ACAR, KENAN ACAR, KERİM ACAR, SAFİYE DURAN, SAİME AKDEMİR, UĞUR ACAR aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Akbaş Mahallesi, 254 ada, 120 parsel sayılı taşınmazın 9,52 m² 'lik kısmında ve 990,57 m²'lik kısmında,

Denizli ili, Honaz İlçesi, Akbaş Mahallesi, 254 ada, 121 parsel sayılı taşınmazın 252,29 m² 'lik kısmında,

2023/635 Esas sayılı dosyasından davalı MÜRÜVVET AFACAN aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Akbaş Mahallesi, 254 ada, 28 parsel sayılı taşınmazın 632,14 m² 'lik kısmında ve 426,92 m²'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 22/12/2023

Basın No: ILN01959660

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