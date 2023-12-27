İ L A N

T.C.

İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/249 Esas

Davacı vekili Av. Devran ADALI tarafından MEHMET AL aleyhine açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkilinin kardeşi Ayşe AL ile evli olan Ahmet AL'ın babası olan gaipliği istenilen Mehmet AL'ın 20 yılı aşkın süre önce Hocaköyünde ikamet ederken kaybolduğunu, yetkililere durumun bildirildiğini, ailesi ve köy ahalince aramalar yapılsa da herhangi bir sonuç alınamadığını, müvekkilinin kardeşinin eşinin babası olan Mehmet AL'ın gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, Kastamonu İli, Doğanyurt İlçesi Hocaköy Mah/Köy, Cilt:105 Hane:2 Bsn:10'da nüfusa kayıtlı Kazım ve Zeynep oğlu, 01.03.1933 doğumlu, 41080613902 TC Kimlik nolu, Mehmet AL'ı bilen, gören, tanıyan ve akıbeti hakkında bilgi sahibi olanların yukarıdaki dosya numarası ile birlikte 6 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde sözü edilen kişinin gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN01956637

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