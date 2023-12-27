T.C.

BURSA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Dosya No : 2021/477 Esas

Davalılar : 1-Engin BARIŞ-16288783092-600 Wındsor Oaks Blvd. Apt. 731 Vırgınıa Beach 23452 9988 USD

2-Tarık YİĞİT-38515019620-76 Prınceton Rd Pıscataway, Nj 08854 9988 USD

Davacı MSB ile davalılar Engin BARIŞ, Tarık YİĞİT arasında Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasında;

Mahkememizce yapılan araştırmalarda adresinize ulaşılamadığından tarafınıza tebligat yapılamamış olup, bilirkişi raporunun tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce tanzim ettirilen nitelikli hesaplamalar uzmanı bilirkişi Av.Gökhan TUFAN tarafından düzenlenen 11/08/2023 tarihli raporda özetle; davacı yanın davaya konu talep edebileceği alacağının 06.01.2017 temerrüt tarihi itibariyle 2.766,11-TL ve 209.650,32 USD (760.045,31-TL) olabileceğine ilişkin rapor tanzim edilmiştir.

HMK 122.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 (iki) haftalık kesin süre içerisinde Mahkememize ya da başka bir mahkeme aracılığıyla sunacağınız dilekçe ile bilirkişi raporuna karşı; raporda eksik ve hatalı gördüğünüz hususların bilirkişiye tamamlattırılmasına, belirsizlik gösteren hususlar hakkında bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasına veya yeni bilirkişi raporu atanmasına mahkemeden talep etmeniz hususunda beyan ve itirazlarınızı sunmanız, aksi halde rapordaki hususları kabul etmiş sayılacağınıza karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01958636

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