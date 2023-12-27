T.C.

ANKARA 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/786 Esas

Davacı Güllü Uymaz tarafından aleyhinize açılan Velayetin Kaldırılması davasında; küçük Halil İbrahim Karademir'in velayetinin kaldırılmasına karar verilmesi talep ve dava edilmiş olmakla; mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığı, mernis adresiniz de bulunmadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. HMK'nın 122 ve 127.maddeleriuyarıncadava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nın 129.maddesindeuygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirdeHMK'nın128. maddesi uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamınıinkaretmişsayılacağınız,HMK'nın131. maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur.İLGİLİ KİŞİ : NERİMAN KARADEMİR - 50452764418

YOZGAT ili, MERKEZ ilçesi, YASSIHÜYÜK mah/köy, 113 Cilt, 35 Aile sıra no, 268 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve GÜLLÜ oğlu/kızı, 22/05/2000 doğumlu,

Basın No: ILN01957612

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