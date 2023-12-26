|
ŞİLE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİĞ
|
TC Kimlik No
|
Soyad Ad/Unvan
|
Adres
|
Vergi Dönemi
|
Ana Vergi Kodu
|
Vergi Kodu
|
Ana Takip Dosya No
|
Takip Dosya No
|
Toplam Borç
|
|
|
|
|
40390402282
|
SADETTİN KARATEKE
|
DURAKLI MAH. 20007. SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KAHRAMANMARAŞ
|
201801201812
|
0010
|
3080
|
2022111766dry0000002
|
2022111714ds10000039
|
3.120.638,99
|
|
|
|
|
40390402282
|
SADETTİN KARATEKE
|
DURAKLI MAH. 20007. SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KAHRAMANMARAŞ
|
201807201809
|
0033
|
3080
|
2022111766dry0000002
|
2022111714ds10000042
|
1.352.093,54
|
|
|
|
|Şile Vergi Dairesi Müdürlüğü mükeleflerine ait olup ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları
|nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103 ve 106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Şile Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bizzat veya
|bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , 1 ayın sonunda
|müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN01956600
#ilan.gov.tr