İLAN

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ

(Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü)

Çankırı ili, Orta ilçesi, Yenice Köyünde bulunan ve aşağıda parsel ve diğer bilgileri verilen taşınmazlar için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 17.11.2022 tarihli ve 97 sayılı olurları ile kamulaştırma işlemine esas teşkil etmek üzere kamu yararı kararı verildiğinden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca Çankırı İl Özel İdaresi tarafından Kamulaştırma çalışmaları başlatılmıştır.

Ancak aşağıda adı geçen kişilerin adresleri tespit edilememiş, Türk vatandaşlığını kaybetmiş, yurt dışına taşınmış, tebligat tarihinden sonra intikali yapılmış, intikali yapılmamış (ölü malik) ya da kayıtlı adreslerinden taşınmış ve gerekli tebligat yapılamamıştır.

Söz konusu parsellerin, pazarlık görüşmelerine katılmak isteyenlerin, işbu ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne (Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Nurettin Cinsoy Sokak 60. Yıl İşhanı 18100 Merkez-Çankırı) başvurmaları gerekmektedir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'nci maddesi (Değişik 4650/3. Md.) gereğince, Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın bedeline ilişkin anlaşmaya davet yerine geçmek üzere, aynı Kanun'un 7'nci maddesi (Değişik 4650/2. Md.) hükümlerine göre yapılan adres araştırması sonucunda tespit edilemeyen ilgililer ile intikal işleminden sonra tapu siciline işlenen maliklere 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'nci maddesi hükümlerine göre tebliğ olunur.

İl/İlçe Köy Ada Parsel Malik Adı Soyadı T.C. Kimlik No Çankırı - Orta Yenice 141 618 Hüseyin ÇİÇEK 51997182170 Çankırı - Orta Yenice 139 67 Mustafa BEKTAŞ 10856011518 Çankırı - Orta Yenice 139 66 Mustafa BEKTAŞ 10856011518 Çankırı - Orta Yenice 139 65 Mustafa BEKTAŞ 10856011518 Çankırı - Orta Yenice 139 64 Mustafa BEKTAŞ 10856011518 Çankırı - Orta Yenice 139 58 Mustafa BEKTAŞ 10856011518 Çankırı - Orta Yenice 139 57 Mustafa BEKTAŞ 10856011518 Çankırı - Orta Yenice 139 56 Mustafa BEKTAŞ 10856011518 Çankırı - Orta Yenice 139 54 Mustafa BEKTAŞ 10856011518

Basın No: ILN01956625

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