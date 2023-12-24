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ŞİLE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 00:01 Güncelleme 25 Aralık 2023, 00:06
Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 25 Aralık 2023, 00:06

ŞİLE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİĞ

TC Kimlik No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Toplam Borç

40390402282

SADETTİN KARATEKE

DURAKLI MAH. 20007. SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KAHRAMANMARAŞ

201801201812

0010

3080

2022111766dry0000002

2022111714ds10000039

3.120.638,99

40390402282

SADETTİN KARATEKE

DURAKLI MAH. 20007. SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KAHRAMANMARAŞ

201807201809

0033

3080

2022111766dry0000002

2022111714ds10000042

1.352.093,54

Şile Vergi Dairesi Müdürlüğü mükeleflerine ait olup ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları
nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103 ve 106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Şile Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bizzat veya
bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , 1 ayın sonunda
müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01956600

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