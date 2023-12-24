T.C. İstanbul Anadolu 20. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/850 Esas

DAVACI :NURCAN KORKMAZ

DAVALI : HASAN ARSLAN

Davacı Nurcan Korkmaz tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalının adresine dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır.Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalı HASAN ARSLAN'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların boşandıklarını, boşanma kararının kesinleşmesiyle müşterek çocuk yararın aylık 1.500TL nafakaya karar verildiği, nafakanın küçüğün ihtiyaçlarına yetmediğini, müşterek çocuğun masraflarının çokça arttığını, davalının gelirinin dolar üzerinden olduğunu, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini,iştirak nafakasının 15.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK'nun 127. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren tanınan 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi ve delil listesinin verilmesi, verilmemesi halinde bu işlemi yapma hakkınızın ortadan kalkacağı ihtar olunur.

Durusma Günü: 25/04/2024 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01957055

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