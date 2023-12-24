T.C. İSTANBUL 8. İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/167 Esas

DAVACI : EROL KÖSE

DAVALI : ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MİRASÇI : NA KÖSE

Davacı Erol Köse davalı Şişli Belediye Başkanlığı tarafından açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

MİRASÇI : NA KÖSE'ye;

Davacı tarafından açılan dava dilekçesinde özetle: davacının 15/03/2013 tarihi itibari ile davalı Şişli Belediyesi'nin taşeronu bünyesinde sigortalanarak çalıştığını, Akbey Peyzaj İnşaat Taş. Organizasyon ve Otom. San ve Tic. Ltd. Şti bünyesinde sigortalanarak çalışmaya başladığını, akabinde sigorta kaydının 26/11/2014 tarihi itibariyle davalı işverenlikte muvazaalı şirket olan Kentyol Kent Hizmetleri A.Ş'nin sigortasına bağlandığını ve sürekli aynı işi yani gece bekçiliği işini yaptığını, davalı Belediye'nin norm kadro problemini bahana ederek kendi bordrosuna almadığını ve fakat hisselerinin tümüne sahip bulunduğu bir şirket olan dava dışı Kentyol Kent Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından sigortalanması sağlanarak çalıştırdığını, davacının iş akdinin yakalandığı kanser hastalığından dolayı 10/02/2022 tarihinde malulen emekli olması nedeniyle sona erdirildiğini, ilave tediye olarak 20.000 TL, ücret fark alacağı olarak 15.000 TL, normal gün fazla mesai ücreti olarak 5.000 TL , UBGT ücreti alacağı olarak 2.000 TL , kıdem tazminatı alacağı olarak 5.000 TL, izin ücreti alacağı olarak 6.000 TL, gece çalışması zammı olarak 30.000 TL, sosyal yardım paketi alacağı olarak 18.000 TL, yemek yardımı alacağı olarak 8.000 TL, giyim yardımı alacağı olarak 2.000 TL, ikramiye alacağı olarak 20.000 TL, sorumluluk prim alacağı olarak 1.000 TL, hafta tatillerinde çalışma ücreti olarak 10.000 TL olmak üzere 142.000 TL'nin davalı taraftan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Duruşma Günü: 25/04/2024 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01956701

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