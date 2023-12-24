T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/23 Esas21/12/2023 Konu : bilgi talebiHAVVA ESİN FİDAN ile AHMET MUZAFFER DEMİREL arasında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi davası nedeniyle;

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Muradiye Mahallesi 809 ada, 44 parsel sayılı, 1.bodrum kat, 6 bağımsız bölüm vasıflı taşımaz, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi 407 ada, 61 parsel sayılı, 4. kat, 32 bağımsız bölüm vasıflı taşımaz, Fatih İlçesi, Hacı Hüseyinağa Mahallesi,1239 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın hisse maliklerinden ;

Muzaffer oğlu Turgay Demirel'in mahkememiz araştırmalarında bimekan (evsiz) olduğu tespit edildiğinden kendisine yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21/12/2023

Basın No: ILN01956925

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