T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/568 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Sancaktepe Mahallesi (eski Çanta Mahallesi)

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 102

PARSEL NO : 50 (eski 1581 parsel)

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- BAHRİYE İÇPINAR

2- CUMHURİYE LİMAN

3- EBRU BOSTANCI

4- EMİNE ULUSEL

5- ENGİN YONTAR

6- FEVZİYE ULUSEL

7- GÖKŞİN YAZ

8- NİHAT UYSAL

9- NURAN DENİZ

10- NURCAN UYSAL

11- NURHAYAT ULUSEL

12- REŞAT ULUSEL

13- SADETTİN ULUSEL

14- SADIK YAZ

15- SEBAHAT ÖZTÜRK

16- SEDAT YAZ

17- SELİM YAZ

18- SERHAT YAZ

19- SİBEL ŞAHİN

20- VEDAT YONTAR

21- YEŞİM YAZ KOÇYİĞİT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/568 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 21/02/2024 günü saat 11:55'ten itibaren Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 19/12/2023

Basın No: ILN01956617

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