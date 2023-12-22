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SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 00:06 Güncelleme 23 Aralık 2023, 00:15
Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 23 Aralık 2023, 00:15

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1370 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1204 ada, 53parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Ahmet BAŞARAN ile uzlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2023/1370 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube Müdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 09/01/2024 günü saat 10:35'e bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.22/12/2023

Basın No: ILN01955777

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