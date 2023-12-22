İLAN
T.C. LAPSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/199 Esas
Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;
Davacı vekili 11/02/2023 tarihli ıslah dilekçesi ile; Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Şevketiye Köyü Davulga Mevkii 104 ada 268 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın orta kısmında bulunan 1/3 oranındaki alan üzerindeki betonarme ev ve eklentilerinin davacı Berna Doğan'a ait olduğunun (muhdesatın aidiyetinin) tespitine dair davasını ıslah etmiştir.
Dava konusu Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Sevketiye Köyü, 104 ada 268 parsel sayılı taşınmaz başında 17/10/2022 tarihinde harita mühendisi, inşaat mühendisi, ziraat mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanı eşliğinde keşif yapılmıştır.
14/11/2022 tarihli bilirkişi heyet raporunda;
Dava Tarihi itibarıyla yapıların değeri Aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
İhata Duvarı............................: 90m2 x 255TL/m2 x 0,85 = 19.507,-TL
Bina...............: (35m2 + 115m2) x 1.360,-TL/m2 x 0,85 = 173.400,-TL
Zirai Muhdesat..................................................................= 6.750,-TL
TOPLAM.........................= 199.657,-TL olarak hesaplandığının bildirilmiş olduğu ilanen tebliğ olunur. 15/12/2023
Basın No: ILN01956280
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