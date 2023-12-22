KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1034 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi 321 ada 58parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından davalılar Ali Özmetek, Barış Özmetek, Çiğdem Özmetek, Çimen Özmetek, Doğuş Özmetek, Ersin Üney, Can Üney, Cevat Özmetek, penbe Özmetek, savaş Özmetek, Leman Öztemet, Sevgi Özmetek, Sezer Özmetek, SongülÖzmetek, Serkan Özmetek, Sultan Özmetek, Şengül ÖZmetek, Yeter zmetek, CEvat Özmetek, Fatma Özmetek, Filiz Özmetek, Gönül Özmetek, Gülcan Özmetek, HAnife Özmetek, Halise Özmetek, Ongül Özmetek, Pembe Üney 'a karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacakdavalarda husumetin davacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'a yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur

Basın No: ILN01954920

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