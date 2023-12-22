T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1217 Esas

MİRAS BIRAKAN : EMİNE NESRİN ELER - 1678***0078 -

LEHİNE VASİYET YAPILAN : SACHA ELER - 1677***0642-

MİRASÇI : MEHMET SABİH ELER - 1678***0132 -

MİRASÇI : AHMET SEDAT ELER - 1678***0296 -

Mahkememizde görülen vasiyetnamenin açılması davasında, Mirasçı Ahmet Sedat Eler'in yurt dışı tebligat adresinde artık ikamet etmemesi nedeniyle güncel adresi ve mernis adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın tebliği sağlanamamıştır.Yapılan araştırmalardan bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mirasçı Ahmet Sedat Eler, Mahkememizin 06/07/2023 Tarih 2022/1217 Esas 2023/1164 sayılı kararı ile; Beykoz 2. Noterliği 27/01/2014 Tarih 5104 yevmiye numaralı Vasiyetnamenin Mahkememiz huzurunda açılıp okunduğunun TESPİTİNE, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/12/2023

Basın No: ILN01955831

#ilan.gov.tr