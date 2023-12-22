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HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 00:02 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:10
Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:10

T.C.

HOPA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2018/211 Esas

İ L A NSANIK: TENGIZ BOLKVADZE, Tarıel ve Eterı oğlu,

29/06/1988 GÜRCİSTAN doğumlu,

APT N4-5, SHALVAİNASARİDZE STREET N 8, BATUM GEORGIA

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 09/02/2022 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

.... sanıkTENGİZ BOLKVADZE eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 hükmü gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle ........... suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,

........ Adli Emanet Memurluğu'nun 2018/213 sırasında kayıtlı giriş çıkış işlem formunun dosyada delil olarak saklanmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 07.12.2023

Hakim 266930

e-imzalıdır

Basın No: ILN01954740

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