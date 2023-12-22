İ L A N

T.C. BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/15 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Recep DURAN tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

MUŞ ili, MERKEZ ilçesi, TABANLI mah/köy, 129 Cilt, 33 Aile sıra no, 10 sırada nüfusa kayıtlı, CELAL ve GÜLLİ oğlu/kızı, 01/01/1954 doğumlu,62878149106 T.C. Kimlik Numaralı RECEP DURAN hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2022/15 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur. 10/05/2023

Basın No: ILN01936726

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