T.C. ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :2021/26

KARAR NO : 2023/687

Kamu Malına Zarar Verme Suçundan sanık Danıal Mowlaverdi hakkında mahkememizden verilen 17/10/2023 tarih ve Esas No: 2021/26 Karar No:2023/687 saylı Gerekçeli Kararı ile sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 152/1-a. 62. 50/1-a. 52/2. 52/4. Maddeleri uyarınca 6.000.-TL. Adli Para Cezasına Çevrilmesine dair sanığın ve katılan vekilinin yokluğunda verilen hüküm ile birlikte Katılan Emniyet Müdürlüğü vekilinin İstinaf Dilekcesi Sanık Danıal Mowlaverdi' nin dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila-tebliğ dönmesi ve adreslerden araştırılmasına rağmen tebliğ mümkün olmamıştır. İş bu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 7 gün süresi içerisinde Ankara Nöbetci Ağır Ceza Mahkemesine itiraz talebinde bulunulabileceği, ilan masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01955877

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