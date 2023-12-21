T.C. DEMRE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DOSYA NO :2016/139 Esas DavalıGHASOUN NASER(Muhtıra)

Yapılantüm aramalara ve yazışmalara rağmen, açık adresinize ulaşılamamıştır. Vekilinizde, tarafınıza ulaşamadığını yurt dışında olduğunuzubildirmiştir. Ancak yapılan resmi yazışmalarda yurt dışına çıkış kaydınıza rastlanmadığı bildirilmiştir.

Demre Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/ 139 Esas 2021/21 Kararsayılı dosyasınaözel vekaletnamenizi sunmanız veya vekilinizin yaptığı işlemleri ve istinaf dilekçesini kabul ettiğinizi dilekçe ile mahkememizeilan tarihinden itibaren iki hafta içinde bildirmeniz, aksi halde yetkisiz vekilinizin istinaf dilekçesinin Bölge Adliye Mahkemesinceincelenmeyeceği hususu tarafınızailanen tebliğ olunur. 25/05/2023

Basın No: ILN01954260

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