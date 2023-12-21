T.C.
HOPA
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No :2018/211 Esas
İ L A NSANIK: TENGIZ BOLKVADZE, Tarıel ve Eterı oğlu,
29/06/1988 GÜRCİSTAN doğumlu,
APT N4-5, SHALVAİNASARİDZE STREET N 8, BATUM GEORGIA
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 09/02/2022 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
.... sanıkTENGİZ BOLKVADZE eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 hükmü gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle ........... suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,
........ Adli Emanet Memurluğu'nun 2018/213 sırasında kayıtlı giriş çıkış işlem formunun dosyada delil olarak saklanmasına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 07.12.2023
|Hakim 266930
e-imzalıdır
Basın No: ILN01954740
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