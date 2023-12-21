ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİNİN (EDS) BAKIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kırıkkale İli Yahşihan Belediye Başkanlığından;

Madde 1- İlçemiz sınırları içerisinde Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS) bakım, onarım ve işletilmesi işi, Belediye Başkanlığı ile müstecir arasında yapılacak sözleşme ve işletme kontratından itibaren 9 (dokuz) yıllığına idari şartname doğrultusunda EDS tarafından tespit edilen trafik idari para cezaları üzerinden yüzdelik oran olarak işletmeye verilmesi işidir.

İşletme ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.A Maddesi gereği yüzdelik oran olarak kapalı teklif usulü ile yapılarak 9 (dokuz) yıllığına işletmeye verilecektir.

İlçemiz sınırları içerisinde Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS) bakım, onarım ve işletilmesi işi için, EDS den tespit edilen trafik idari para cezaları üzerinden idaremize kalacak %30'u oranındaki tutar %100 kabul edilecek olup bu bedelin %36'sı üzerinden yapılacak eksiltme sonucunda en düşük oranı teklif eden istekliye ihale edilecek olup bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir.

Madde 2- İhale 17.01.2024 Çarşamba günü saat 09:00'da yapılacaktır.

Madde 3- İHALEYE AİT BİLGİLER

Sıra No İşin Yapılacağı Yer İhalenin Konusu Eksiltme Oranı Geçici Teminat İhale Tarihi/saati 1 Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi İlçemiz sınırları içerisinde kurulu bulunan Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS) bakım, onarım ve işletilmesi işinin 2886 sayılı kanunun 35.a maddesine göre ihale edilmesi EDS tarafından tespit edilen trafik idari para cezaları üzerinden yüzdelik %11 eksiltme yapılacak 813.037,50 TL 17.01.2024/09.00

Madde4- Tahmin edilen bedel 27.101.250,00 TL (yirmiyedimilyonyüzbirbinikiyüzellitürklirası)olup geçici teminat bu bedelin %3'üne tekabül eden 813.037,50TL dir.

Madde5- İhale 17.01.2024 Çarşamba günü saat 09:00'den itibaren Yahşihan Belediyesi Başkanlık Makam Odasında yapılacaktır.

Madde6- Şartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 10.000,00 TL (Onbintürklirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

Madde7- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif zarfında sunulması zorunludur.

1) Gerçek kişiler için:

a) Nüfus cüzdan sureti,

b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve varsa elektronik posta adresi,

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

d) Belediyeye borcu olmadığına dair Yahşihan Belediye Başkanlığı'ndan alınmış belge,

e) İhaleye katılan kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) İhaleye iştirak eden teknik şartnamenin her sayfasını ayrı ayrı imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır,

h) Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

ı) Adli sicil kayıt belgesi

j) İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge

k)İhale dokümanı kapsamında verilen teklif mektubu

2)Tüzel kişiler için:

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

d) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve varsa elektronik posta adresi,

e) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin adli sicil kayıt belgesi,

f) Belediyeye borcu olmadığına dair Yahşihan Belediye Başkanlığı'ndan alınmış belge,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

h) İhaleye iştirak eden teknik şartnamenin her sayfasını ayrı ayrı imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır,

i) Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

j) İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge

k) İhale dokümanı kapsamında verilen teklif mektubu

Madde8- İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde9- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Madde10- İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tastikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde11- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamaktave uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan Olunur.

Basın No: ILN01952866

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