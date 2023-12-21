T.C. DİDİM(YENİHİSAR) AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/290

DAVALI : YÜKSEL BAKSİ

Davacı Mecit Baksi tarafından tarafınıza boşanma davası açılmıştır. Yapılan tüm tebligatların neticesiz kalmasından dolayı, ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/02/2024 günü saat: 09:40'de olup, HMK 147/2 maddesine göre;Davalı tarafa gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde davalıya ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ihtarı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01954926

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