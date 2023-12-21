T.C. ANKARA(Kapatılan) 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2002/26

KARAR NO : 2004/573

DAVALI : 1- HASAN ERDURAN

Davacı Fadime Ayar ve sair arkadaşları tarafından davalılar Hasan Erduran ve arkadaşları aleyhine açılan maddi manevi tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce;

"HÜKÜM : Gerekçe bölümünde belirtilen nedenlerle:

1-a) Maddi tazminat davasının kısmen kabulüne, 570.833.333.-TL maddi tazminatın haksız fill tarihi olan 10.1.2000 tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar değişik oranlardaki yasal faizi ile birlikte müştereken ve Müteselsilen davalılardan alınıp 437.500.000.-TL sinin davacı Fadime Ayara; 133.333.333.-TL sinin de Nuriye Ayar'a ödenmesine, maddi tazminat davasının 929.166.667.-TL lik bölümünün reddine,

b) Maddi tazminat davasının kısmen kabulüne, BK nun 47. maddesine göre takdiren 750.000.000.-TL manevi tazminatın olay tarihi olan 10.1.2000 tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar değişik oranlardaki yasal faizi ile birlkte müştereken ve müteselsilen davalılardan alınıp 500.000.000.-TL sinin davacı Fadime Ayara; 250.000.000.-TL sinin Nuriye Ayara ödenmesine, manevi tazminat davasının 2.750.000.000.-TL lik kısmının reddine,

2-Alınması gereken 71.325.000..TL harçtan peşin alınan 67.500.000.-TL harcın mahsubu ile bakiye 3.825.000.-TL nispi karar ve ilam harcının davalıdan tahsiline,

3-Davacının 79.370.000-TL ilk dava, 120.000.000.-TL ilanen tebligat gideri, 100.000.000.-TL bilirkişi ücreti 28.000.000.- TLPosta pulu ki toplam 327.370.000.-TL mahkeme masrafının ret ve kabule göre takdiren 86.480.242.- TL sinin davallardan alınıp davacılara verilmesine, bakiyesinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

davalılarca masraf yapılmadığından bu hususta bir karar verilmesine yer olmadığına.

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık ücret tarifesini

a) Maddi tazminat yönünden 350.000.000.-TL nispi ve maktu;

b)10/1-2 ve 12 maddelerine göre manevi tazminat bakımından 350.000.000.-TL nispi ve maktu;

Ki toplam 700.000.000.- TL avukatlık parasının davalılardan alınıp, davacılara verilmesine,

Davalılardan Sabire Pehlivana ait06 TN 941 plakalı aracın trafik kaydına konulup infaz edildiği ihtiyati tedbirin usulün 112 maddesi gereğince fakdiren karanıı kesinleşmesine kadar devamına, teminat alınmadığından dolayı iadesi hakkında bir karar verilmedin yer olmadığına, HUMK nun 432/1 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren15 gün içinde Yargıtay'a temyizi kabil olmak üzere verilen karar davacı vekillerinden Av. Sezgin Öztürk'ün yüzüne karşı davalıların yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı.29.12.2004"

Verilen hüküm davalı Hasan Erduran'a karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01955205

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