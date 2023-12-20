İ L A N

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığına ait 2023 yılı Emlak Vergisi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamındaki alacaklarından borçlu mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle adlarına düzenlenen vergi ceza ihbarnameleri ile Ödeme Emirlerinin tebliği mümkün olmamıştır. Bu nedenle ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Trabzon Ortahisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirenlere kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı;

İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde belediyemize müracaat yapmamış ve adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur.

TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Basın No: ILN01949403

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