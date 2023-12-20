T.C. MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

2023/16407 ESAS

Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe v Emre Muharrer Senet) Üzerinde

Haciz yolu ile Yapılacak Takip Taleplerinde

ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : GÜLDEN BALAMİR, 20767067948TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Tolga Balamir

İhsaniye Mah. Zeytinlibahçe Cad. No:112 Türe Plaza K:418 Akdeniz / MERSİN

BORÇLU : İZZET YILMAZ, 35627088346TC Nolu,

Bahçelievler Mah Erde Sokak Güzelkent Sitesi No4-14 Bahçelievler/İstanbul Bahçelievler / İSTANBUL

BORÇ MİKTARI : 804.832,88 TL.ve İcra Masrafları

Borçlunun yukarıda yazılı adresine 5/10 günlük ödeme emri ve senet sureti tebliğe gönderilmiş, borçlunun adresten ayrıldığından bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan araştırmada borçlunun tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içinde müdürlüğümüze ait banka hesabına ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değil ise (5) günlük şikayet süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içinde ayrıca ve açık dilekçe ile Tetkik Merciine bildirmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içinde içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile tetkik merciine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzayı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ihmal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içinde içinde İcra Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde, cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği veya borç ödenmediği takdirde (10) günlük süreye 15 gün ilavesi ile 25 gün içinde içinde 74.maddeye göre mal beyanında bulunmanız, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise 3 gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 12/12/2023

Basın No: ILN01953960

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