T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez İhsaniye Köyü 115 ada, 1 parsel,
5978,27 m2yüz ölçümlü Tarla
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 591,37m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 47.149,93-TL
MALİK BİLGİLERİ : Ramazan EFE
KAMULAŞTIRAN KURUM : TCDD Genel Müdürlüğü
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/690 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 22/03/2024 günü saat 10:15'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01954288
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