T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/596 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılartapu malikleri mirasçıları AHMET BURAK AKŞEHİRLİ, AYŞE FEVZİYE AKTAN, CAHİDE AKTAN, EMİNE PERİHAN OLAGAŞ, ERDOĞAN ÇETİN AKTAN, GÜNNİHAL AKTAN, HANİFE AYLA ONSEKİZOĞLU, HATİCE HESNA AKŞEHİRLİ, HİLMİ MURAT AKŞEHİRLİ, KAMİL DEMİR AKŞEHİRLİ, KAMURAN EDİZ AKŞEHİRLİ, MEHMET ZEKAİ AKTAN, MUHSİN ÖMER AKTAN, TUNÇ ORHAN AKŞEHİRLİ aleyhine Osmangazi Mahallesi 1286 ada 70 parselde (Eski-İstiklal Mah. 232 ada 24 parsel) sayılı taşınmazın 75,34 m2'lik kısmının kamulaştırılması için kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu,

Kamulaştırmayı yapan kurumun T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

MahkememizinyukarıdakiEsas sayılı dava dosyasının duruşma günü 23/02/2024 günü, saat 11:15'tir.15/12/2023

Basın No: ILN01954332

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