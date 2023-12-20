KAYTAZDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI HAKKI SATIŞ İHALE İLANI

Madde -1 Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 2023/68 sayılı kararıyla 25 Adet Servis Aracı Çalıştırma Ruhsat Hakkı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satışa çıkarılacaktır.

SERVİS ARACI İHALE KONUSU İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 1 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 13:00 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 2 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 13:10 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 3 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 13:20 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 4 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 13:30 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 5 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 13:40 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 6 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 13:50 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 7 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 14:00 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 8 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 14:10 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 9 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 14:20 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 10 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 14:30 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 11 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 14:40 220.000,00.-.TL+KDV 7.000.00.-TL 12 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 14:50 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 13 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 15:00 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 14 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 15:10 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 15 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 15:20 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 16 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 15:30 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 17 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 15:40 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 18 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 15:50 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 19 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 16:00 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 20 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 16:10 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 21 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 16:20 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 22 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 16:30 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 23 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 16:40 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 24 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 16:50 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL 25 NOLU SERVİS ARACI SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI 10.01.2024 17:00 220.000,00.-TL+KDV 7.000.00.-TL

Madde 3-İhaleler 10.01.2024 Çarşamba günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatlerde Kaytazdere Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

Madde 4-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 500,00.-TL karşılığında temin edilebilir.

Madde 5-Geçici Teminat (Muammen Bedelin %3'ü) 7.000,00.-TL bedeli Belediyemiz veznesine veya Mali Hizmetler Müdürlüğünden verilecek banka hesap numaralarına yatırılabilir.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden birini ibraz etmek zorundadır. Teminat ve Şartname bedeli en geç 05.01.2024 Cuma günü saat 17:00'a kadar Belediyemiz veznelerine veya banka hesap numaralarına yatırılması gerekmektedir. İhale Başvuru Dosyasının 05.01.2024 Cuma günü saat 17:00 e kadar Belediyemiz Zabıta Amirliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

Gerçek Kişilerden İstenilen Belgeler

Yerleşim Yeri Belgesi (Altınova İlçe Sınırları içerisinde en az 10 yıl ikamet ediyor olmak)

Noter tasdikli imza beyannamesi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Türkiye'de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax ve elektronik posta adresi

Vekaleten iştirak ediyorsa , Noter tasdikli vekaletname

İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı

Subaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış herhangi bir borcu olmadığına dair belge

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ;iş ortaklığı oluşturacak gerçek kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat makbuzu hariç)istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Adli sicil kaydı (TCK'nın 103,104,109,188,190,227. Maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 35. Maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı)

Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler

Tebligat için adres ve iletişim beyanı

Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

Kooperatifler ve anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin , diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Yerleşim Yeri Belgesi (Altınova ilçe sınırları içerisinde en az 10 yıl ikamet ediyor olması )

Kooperatif ve Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin diğer tüzel kişilerde ise şirket sahibi ve ortaklarının Adli sicil kaydı (TCK'nın 103,104,109,188,190,227. Maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 35. Maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı)

Şartnamede belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair makbuz

İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

Kaytazdere Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış herhangi bir borcu olmadığına dair belge

İhaleye iştirak edecek Tüzel kişiliğin son 10 yıl içerisinde Altınova ilçesi sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğine dair yetkili makamlardan alınan belge.

Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Ortak Şartlar

İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi

Vekaleten ihaleye katılma halinde , istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

Kaytazdere Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış herhangi bir borcu olmadığına dair belge

Ortak Girişim Olması Halinde Aranacak Şartlar

İsteklinin ortak girişim olması halinde ; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri Yerleşim Yeri Belgesi (Altınova ilçe Sınırları içerisinde en az 10 yıl ikamet ediyor olmak) Noter tasdikli imza beyannamesi vermesi zorunludur.

Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir.(İhale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

Basın No: ILN01953441

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