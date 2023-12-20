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AŞKALE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 21 Aralık 2023, 00:05
Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 21 Aralık 2023, 00:05

İ L Â N

AŞKALE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2021/256 Esas

Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin açmış olduğu Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Fatma oğlu GENÇAĞA ACAR'ın mirasçısı bulunup bulunmadığının tespiti amacı ile TMK.nun 594. Maddesi uyarınca, miras bırakan Fatma oğlu GENÇAĞA ACAR'ın hak sahibi yasal mirasçıları mevcut ise belgeleri ile birlikte son ilân tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize başvurmaları, bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde miras sebebi ile istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydı ile mirasın devlete geçeceği ilân olunur.

Basın No: ILN01934677

#ilan.gov.tr

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