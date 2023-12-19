T.C.

REYHANLI1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2016/725-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2016/725

Karar No : 2022/1239

Sanık : Nader SAYED BAKIR, Mohammad ve Aısha oğlu, 14.01.1951 Suriye doğumlu

Suç : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

Suç Tarihi : 18.06.2013

Karar Tarihi : 18.10.2022

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Nader SAYED BAKIRhakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN01953917

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