T.C. İSTANBUL 28. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.10027067-2023/39-Ceza Dava Dosyası 18.12.2023

İ L A N

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan sanık Zülküf AKTAR hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen kararın sanığın güncel adreslerine tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla,

Mahkememize ait yukarıda dosya numarası belirtilen 30/05/2023 tarihli karar ile Abdulkadır ve Memlüke oğlu, 14/05/1988 doğumlu, sanık hakkında 3713 Sayılı Yasanın 7/2 maddesinin 1. Cümlesi gereğince 1 Yıl 6 Ay 22 Gün hapis cezası ile cezalandırıldığı, söz konusu kararın sanık Zülküf AKTAR'ın UYAP sisteminde kayıtlı ve yargılama aşamasında beyan ettiği adreslere çıkarıldığı, tebligat mazbatalarının mahkememize iade edildiği, yapılan adres araştırmaları sonucunda Emniyet Müdürlüğü tarafından bir adresin bildirildiği, bu adrese çıkartılan tebligat mazbatasının da mahkememize iade edildiği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, "7 GÜN İÇİNDE" mahkememize verilmek veya mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılması yolu ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01953879

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