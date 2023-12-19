T.C.

ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketiadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/1148 Dursunlar Köyü Yamaç Tarla 121 72 Tarla 1.354,09 m² KAZIM KOCABIYIK AHMET KOCABIYIK SANİYE KOCABIYIK ELİF KOCABIYIK EREN KOCABIYIK EROL KOCABIYIK TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1182 Dursunlar Köyü Yamaç Tarla 121 56 Tarla 148,69 m² HÜSEYİN YUMUK SATILMIŞ YUMUK MEVLÜT YUMUK TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1184 Dursunlar Köyü Yamaç Tarla 121 54 Tarla 557,33 m² VELİME MAZAK FATİME YAR MEHMET KÖR ÖMER KÖR NAZMİYE HALICIOĞLU ZÜHRİYE SARIBAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1192 Dursunlar Köyü Yamaç Tarla 121 47 Bahçe 1.486,07 m² VELİ ÇOLAK HÜSEYİN ÇOLAK TANJU ÇOLAK TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1198 Dursunlar Köyü Eğrialtılık 124 18 Tarla 3.265,69 m² MUZAFFER ÇOLAK MEVLÜT ÇOLAK VELİ ÇOLAK HÜSEYİN ÇOLAK MUSTAFA ÇOLAK ŞERİFE KARAKÖK SATİYE SARIBAŞ HANIM CİVELEK SAFİYE ÇOLAK TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1208 Dursunlar Köyü Köy Yeri 124 35 Tarla 1.083,50 m² DURSUN KÖSE VELİ KÖSE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1214 Basat Köyü Yeraltı 164 31 Bahçe 277,84m² ŞAHİNDE ÇOMAKOĞLU RAHİME KUZUCU HATİCE ÇOMAKOĞLU GÜLLÜ İNAMOĞLU GÜLTEN ÇOMAKOĞLU NURTEN YANIK GÜLCAN ÖZBAŞ RECEP ÇOMAKOĞLU ARİFE ÇOMAKOĞLU SATILMIŞ ÇOMAKOĞLU AZİME KURUMLU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1240 Basat Köyü Yeraltı 164 33 Tarla 775,62 m² YUNIS TABAKLI AHMET ÖZBAY AZİME KURUMLU İSMAİL ÖZBAY MUSTAFA ÖZBAY ARİFE ÇOMAKOĞLU SATILMIŞ ÇOMAKOĞLU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1112 Dursunlar Köyü Kum Tarlası 113 140 Tarla 1.185,98 m² ZİYA MUSLUBAŞ MEHMET MUSLUBAŞ SONER MUSLUBAŞ HAKKI MUSLUBAŞ TEKİN MUSLUBAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1128 Dursunlar Köyü Çürükcüoğlu Çay 120 44 Tarla 956,49 m² RAFET TEPE AVNİ TEPE RIFAT TEPE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

Basın No: ILN01953255

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