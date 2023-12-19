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ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 00:03 Güncelleme 20 Aralık 2023, 00:09
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 20 Aralık 2023, 00:09

T.C.

ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketiadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2023/1148 Dursunlar Köyü Yamaç Tarla 121 72 Tarla 1.354,09 m² KAZIM KOCABIYIK

AHMET KOCABIYIK

SANİYE KOCABIYIK

ELİF KOCABIYIK

EREN KOCABIYIK

EROL KOCABIYIK

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1182 Dursunlar Köyü Yamaç Tarla 121 56 Tarla 148,69 m² HÜSEYİN YUMUK

SATILMIŞ YUMUK

MEVLÜT YUMUK

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1184 Dursunlar Köyü Yamaç Tarla 121 54 Tarla 557,33 m² VELİME MAZAK

FATİME YAR

MEHMET KÖR

ÖMER KÖR

NAZMİYE HALICIOĞLU

ZÜHRİYE SARIBAŞ

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1192 Dursunlar Köyü Yamaç Tarla 121 47 Bahçe 1.486,07 m² VELİ ÇOLAK

HÜSEYİN ÇOLAK

TANJU ÇOLAK

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1198 Dursunlar Köyü Eğrialtılık 124 18 Tarla 3.265,69 m² MUZAFFER ÇOLAK

MEVLÜT ÇOLAK

VELİ ÇOLAK

HÜSEYİN ÇOLAK

MUSTAFA ÇOLAK

ŞERİFE KARAKÖK

SATİYE SARIBAŞ

HANIM CİVELEK

SAFİYE ÇOLAK

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1208 Dursunlar Köyü Köy Yeri 124 35 Tarla 1.083,50 m² DURSUN KÖSE

VELİ KÖSE

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1214 Basat Köyü Yeraltı 164 31 Bahçe 277,84m² ŞAHİNDE ÇOMAKOĞLU

RAHİME KUZUCU

HATİCE ÇOMAKOĞLU

GÜLLÜ İNAMOĞLU

GÜLTEN ÇOMAKOĞLU

NURTEN YANIK

GÜLCAN ÖZBAŞ

RECEP ÇOMAKOĞLU

ARİFE ÇOMAKOĞLU

SATILMIŞ ÇOMAKOĞLU

AZİME KURUMLU

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1240 Basat Köyü Yeraltı 164 33 Tarla 775,62 m² YUNIS TABAKLI

AHMET ÖZBAY

AZİME KURUMLU

İSMAİL ÖZBAY

MUSTAFA ÖZBAY

ARİFE ÇOMAKOĞLU

SATILMIŞ ÇOMAKOĞLU

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1112 Dursunlar Köyü Kum Tarlası 113 140 Tarla 1.185,98 m² ZİYA MUSLUBAŞ

MEHMET MUSLUBAŞ

SONER MUSLUBAŞ

HAKKI MUSLUBAŞ

TEKİN MUSLUBAŞ

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1128 Dursunlar Köyü Çürükcüoğlu Çay 120 44 Tarla 956,49 m² RAFET TEPE

AVNİ TEPE

RIFAT TEPE

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

Basın No: ILN01953255

#ilan.gov.tr

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