T.C.
ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketiadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/1148
|Dursunlar Köyü
|Yamaç Tarla
|121
|72
|Tarla
|1.354,09 m²
|KAZIM KOCABIYIK
AHMET KOCABIYIK
SANİYE KOCABIYIK
ELİF KOCABIYIK
EREN KOCABIYIK
EROL KOCABIYIK
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1182
|Dursunlar Köyü
|Yamaç Tarla
|121
|56
|Tarla
|148,69 m²
|HÜSEYİN YUMUK
SATILMIŞ YUMUK
MEVLÜT YUMUK
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1184
|Dursunlar Köyü
|Yamaç Tarla
|121
|54
|Tarla
|557,33 m²
|VELİME MAZAK
FATİME YAR
MEHMET KÖR
ÖMER KÖR
NAZMİYE HALICIOĞLU
ZÜHRİYE SARIBAŞ
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1192
|Dursunlar Köyü
|Yamaç Tarla
|121
|47
|Bahçe
|1.486,07 m²
|VELİ ÇOLAK
HÜSEYİN ÇOLAK
TANJU ÇOLAK
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1198
|Dursunlar Köyü
|Eğrialtılık
|124
|18
|Tarla
|3.265,69 m²
|MUZAFFER ÇOLAK
MEVLÜT ÇOLAK
VELİ ÇOLAK
HÜSEYİN ÇOLAK
MUSTAFA ÇOLAK
ŞERİFE KARAKÖK
SATİYE SARIBAŞ
HANIM CİVELEK
SAFİYE ÇOLAK
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1208
|Dursunlar Köyü
|Köy Yeri
|124
|35
|Tarla
|1.083,50 m²
|DURSUN KÖSE
VELİ KÖSE
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1214
|Basat Köyü
|Yeraltı
|164
|31
|Bahçe
|277,84m²
|ŞAHİNDE ÇOMAKOĞLU
RAHİME KUZUCU
HATİCE ÇOMAKOĞLU
GÜLLÜ İNAMOĞLU
GÜLTEN ÇOMAKOĞLU
NURTEN YANIK
GÜLCAN ÖZBAŞ
RECEP ÇOMAKOĞLU
ARİFE ÇOMAKOĞLU
SATILMIŞ ÇOMAKOĞLU
AZİME KURUMLU
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1240
|Basat Köyü
|Yeraltı
|164
|33
|Tarla
|775,62 m²
|YUNIS TABAKLI
AHMET ÖZBAY
AZİME KURUMLU
İSMAİL ÖZBAY
MUSTAFA ÖZBAY
ARİFE ÇOMAKOĞLU
SATILMIŞ ÇOMAKOĞLU
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1112
|Dursunlar Köyü
|Kum Tarlası
|113
|140
|Tarla
|1.185,98 m²
|ZİYA MUSLUBAŞ
MEHMET MUSLUBAŞ
SONER MUSLUBAŞ
HAKKI MUSLUBAŞ
TEKİN MUSLUBAŞ
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1128
|Dursunlar Köyü
|Çürükcüoğlu Çay
|120
|44
|Tarla
|956,49 m²
|RAFET TEPE
AVNİ TEPE
RIFAT TEPE
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Basın No: ILN01953255
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