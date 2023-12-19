T.C.
ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketiadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/1088
|Şenköy köyü
|Değirmen Yanı
|113
|4
|Tarla
|966,73 m²
|SİYAMİ HAMARATLI
HÜSEYİN HAMARATLI
RAMAZAN HAMARATLI
İRFAN HAMARATLI
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1084
|Hacıibadi Köyü
|Dereboyu
|159
|89
|Tarla
|2.609,40 m²
|MUSTAFA ÖZBAY
AHMET ÖZBAY
İSMAİL ÖZBAY
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1082
|Hacıibadi Köyü
|Dereboyu
|159
|87
|Tarla
|32.267,16 m²
|NECATİ DELİÖREN
DURSUN DELİÖREN
AVNİ DELİÖREN
ARMAĞAN TABAK
SEBAHATTİN DELİÖREN
BAHATTİN DELİÖREN
İBRAHİM DELİÖREN
SONER DELİÖREN
ZİYA KUYUMCU
ÖMER ÇİLOĞLU
FERAT ÇİLOĞLU
ŞABAN ÇİLOĞLU
MUSTAFA ELİEYİOĞLU
KAZIM ELİEYİOĞLU
KASIM ELİEYİOĞLU
CELAL CİVELEK
CEMAL CİVELEK
HASAN CİVELEK
BAYRAM CİVELEK
OSMAN CİVELEK
YUNİS CİVELEK
CENGİZ CİVELEK
FATİME KUĞUMCU
PAŞA CİVELEK
HASAN ELİEYİ
HÜSNÜ ÇİLOĞLU
KASİM ÇİLOĞLU
İLYAS ÇİLOĞLU
ALİ ÇİLOĞLU
MEHMET ÇİLOĞLU
ZÜHRİYE ÇİLOĞLU
HÜSNÜ ÇİLOĞLU
EYYÜP ÇİLOĞLU
MEHMET ÇİLOĞLU
ZÜHRİYE HALICI
ZEYNEP AL
FATMA SARIBAŞ
AZİME AL
ŞENGÜL AKCA
SEVİM ÇİLOĞLU
DÖNDÜ ÇAMLI
AKİF YANAZ
MUSTAFA YANAZ
HASAN YANAZ
RAMAZAN YANAZ
ŞABAN YANAZ
NAZMİYE EREN
KEZBAN ÖZBAY
HÜSNÜ ÖZBAY
HABİBE VURAL
ŞENGÜN SARIÖZ
HATİCE VURAL
DÖNDÜ BAYHAN
TEZCAN GİDER
EMEL DÖNGEL
MERYEM ELİEYİOĞLU
RAMAZAN BASATLI
BİLAL BASATLI
EMİNE BASATLI
SATİYE KUYUMCUOĞLU
SEVİM ŞEKERCİ
ŞAHİN KUYUMCU
RAMAZAN KUYUMCU
ZEYNEP MUSLUER
PINAR OSMANOĞLU
BAHAR BAYSAL
FATMA KOCAOĞLU
MEVLÜT ÇİLOĞLU
SATILMIŞ ÇİLOĞLU
HANIM ELİEYİ
CEVAT ÇİLOĞLU
HAYRETTİN ÇİLOĞLU
FATİME ÇİLOĞLU
HATİCE ÇİLOĞLU
HAFİZE ÇİLOĞLU
ŞERİFE ELİEYİ
HASAN ELİEYİ
ÖZKAN GİDER
ASİYE AKCA
DÖNDÜ MUSLUKAL
SADİFE YÜRÜBAŞ
HALİL ÖZBAY
ŞAKİR ÖZBAY
KAMİL ELİEYİOĞLU
AYSEL BASATLI
ZEYNEP BASATLI SELAHATTİN BASATLI
HÜLYA BASATLI
AYŞE KARAKÖK
İSMET CİVELEK
HACER CİVELEK
AZİZ ELİEYİOĞLU
ŞÜKRİYE KURUYAMAÇ
CEMİLE ŞEKERCİ
İBRAHİM BASATLI
İSMAİL ELİEYİOĞLU
DAVUT KARAKÖK
OSMAN KARAKÖK
ÖMER KARAKÖK
HAYRİYE İNAMOĞLU
RACİ KUYUMCU
RIFAT ELİEYİ
YUSUF ELİEYİ
MUHARREM ELİEYİOĞLU
İBRAHİM ELİEYİOĞLU
GALİP BASATLI
ALİM BASATLI
ALİM BASATLI
HÜSNÜ BASATLI
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1080
|Hacıibadi Köyü
|Dereboyu
|159
|81
|Tarla
|43.888,15 m²
|GALİP BASATLI
ALİM BASATLI
HÜSNÜ BASATLI
MEHMET AL
RIFAT ELİEYİ
YUSUF ELİEYİ
MUHARREM ELİEYİOĞLU
İBRAHİM ELİEYİOĞLU
CEMAL BASATLI
CELAL BASATLI
İSMAİL ELİEYİOĞLU
ÖMER ÇİLOĞLU
FERAT ÇİLOĞLU
ŞABAN ÇİLOĞLU
FATİME BASATLI
AYŞE BASATLI
CEMİLE ŞEKERCİ
İBRAHİM BASATLI
HAYRİYE İNAMOĞLU
ÖMER KARAKÖK
OSMAN KARAKÖK
DAVUT KARAKÖK
ZEYNEP BASATLI
AYSEL BASATLI
SELAHATTİN BASATLI
HÜLYA BASATLI
NAİL SARIÖZ
RECEP SARIÖZ
ALİ SARIÖZ
GÜLŞEN SARIÖZ
RAMAZAN SARIÖZ
FATMA USTA
DÖNDÜ EKER
FERİDE ÇİLOĞLU
İSMAİL SARIÖZ
ESMA SARIÖZ
ARSLAN SARIÖZ
SIDDIKA SARIÖZ
NAİL SARIÖZ
MUSTAFA ELİEYİOĞLU
KAZIM ELİEYİOĞLU
KASIM ELİEYİOĞLU
CELAL CİVELEK
CEMAL CİVELEK
HASAN CİVELEK
BAYRAM CİVELEK
OSMAN CİVELEK
YUNİS CİVELEK
CENGİZ CİVELEK
FATİME KUĞUMCU
PAŞA CİVELEK
HACER CİVELEK
İSMET CİVELEK
AYŞE KARAKÖK
ŞÜKRİYE KURUYAMAÇ
AZİZ ELİEYİOĞLU
KAMİL ELİEYİOĞLU
EMİNE BASATLI
EMEL DÖNGEL
MERYEM ELİEYİOĞLU
RAMAZAN BASATLI
BİLAL BASATLI
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1078
|Hacıibadi Köyü
|Dereboyu
|159
|58
|Tarla
|31.263,63 m²
|RIFAT ELİEYİ
YUSUF ELİEYİ
MUHARREM ELİEYİOĞLU
İBRAHİM ELİEYİOĞLU
OSMAN KARAKÖK
ÖMER KARAKÖK
DAVUT KARAKÖK
ÖMER ÇİLOĞLU
FERAT ÇİLOĞLU
ŞABAN ÇİLOĞLU
İSMAİL ELİEYİOĞLU
KAMİL ELİEYİOĞLU
HAYRİYE İNAMOĞLU
MUSTAFA ELİEYİOĞLU
KAZIM ELİEYİOĞLU
KASİM ELİEYİOĞLU
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1068
|Hacıibadi Köyü
|Salamyeri
|153
|15
|Tarla
|5.476,01 m²
|MUSTAFA ÇOLAK
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1064
|Hacıibadi Köyü
|Hasangeçidi
|120
|24
|Tarla
|436,70 m²
|İSMAİL BALOĞLU
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1062
|Hacıibadi Köyü
|Hasangeçidi
|120
|9
|Tarla
|743,61 m²
|RECEP BALOĞLU
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1058
|Hacıibadi Köyü
|Hasangeçidi
|120
|14
|Tarla
|815,24 m²
|ZÜHRİYE BALOĞLU
HÜSEYİN BALOĞLU
HASAN BALOĞLU
ORHAN BALOĞLU
KAZIM BALOĞLU
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
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Basın No: ILN01952697
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