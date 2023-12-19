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ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 00:02 Güncelleme 19 Aralık 2023, 07:22
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 19 Aralık 2023, 07:22

T.C.

ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketiadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2023/1088 Şenköy köyü Değirmen Yanı 113 4 Tarla 966,73 m² SİYAMİ HAMARATLI

HÜSEYİN HAMARATLI

RAMAZAN HAMARATLI

İRFAN HAMARATLI

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1084 Hacıibadi Köyü Dereboyu 159 89 Tarla 2.609,40 m² MUSTAFA ÖZBAY

AHMET ÖZBAY

İSMAİL ÖZBAY

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1082 Hacıibadi Köyü Dereboyu 159 87 Tarla 32.267,16 m² NECATİ DELİÖREN

DURSUN DELİÖREN

AVNİ DELİÖREN

ARMAĞAN TABAK

SEBAHATTİN DELİÖREN

BAHATTİN DELİÖREN

İBRAHİM DELİÖREN

SONER DELİÖREN

ZİYA KUYUMCU

ÖMER ÇİLOĞLU

FERAT ÇİLOĞLU

ŞABAN ÇİLOĞLU

MUSTAFA ELİEYİOĞLU

KAZIM ELİEYİOĞLU

KASIM ELİEYİOĞLU

CELAL CİVELEK

CEMAL CİVELEK

HASAN CİVELEK

BAYRAM CİVELEK

OSMAN CİVELEK

YUNİS CİVELEK

CENGİZ CİVELEK

FATİME KUĞUMCU

PAŞA CİVELEK

HASAN ELİEYİ

HÜSNÜ ÇİLOĞLU

KASİM ÇİLOĞLU

İLYAS ÇİLOĞLU

ALİ ÇİLOĞLU

MEHMET ÇİLOĞLU

ZÜHRİYE ÇİLOĞLU

HÜSNÜ ÇİLOĞLU

EYYÜP ÇİLOĞLU

MEHMET ÇİLOĞLU

ZÜHRİYE HALICI

ZEYNEP AL

FATMA SARIBAŞ

AZİME AL

ŞENGÜL AKCA

SEVİM ÇİLOĞLU

DÖNDÜ ÇAMLI

AKİF YANAZ

MUSTAFA YANAZ

HASAN YANAZ

RAMAZAN YANAZ

ŞABAN YANAZ

NAZMİYE EREN

KEZBAN ÖZBAY

HÜSNÜ ÖZBAY

HABİBE VURAL

ŞENGÜN SARIÖZ

HATİCE VURAL

DÖNDÜ BAYHAN

TEZCAN GİDER

EMEL DÖNGEL

MERYEM ELİEYİOĞLU

RAMAZAN BASATLI

BİLAL BASATLI

EMİNE BASATLI

SATİYE KUYUMCUOĞLU

SEVİM ŞEKERCİ

ŞAHİN KUYUMCU

RAMAZAN KUYUMCU

ZEYNEP MUSLUER

PINAR OSMANOĞLU

BAHAR BAYSAL

FATMA KOCAOĞLU

MEVLÜT ÇİLOĞLU

SATILMIŞ ÇİLOĞLU

HANIM ELİEYİ

CEVAT ÇİLOĞLU

HAYRETTİN ÇİLOĞLU

FATİME ÇİLOĞLU

HATİCE ÇİLOĞLU

HAFİZE ÇİLOĞLU

ŞERİFE ELİEYİ

HASAN ELİEYİ

ÖZKAN GİDER

ASİYE AKCA

DÖNDÜ MUSLUKAL

SADİFE YÜRÜBAŞ

HALİL ÖZBAY

ŞAKİR ÖZBAY

KAMİL ELİEYİOĞLU

AYSEL BASATLI

ZEYNEP BASATLI SELAHATTİN BASATLI

HÜLYA BASATLI

AYŞE KARAKÖK

İSMET CİVELEK

HACER CİVELEK

AZİZ ELİEYİOĞLU

ŞÜKRİYE KURUYAMAÇ

CEMİLE ŞEKERCİ

İBRAHİM BASATLI

İSMAİL ELİEYİOĞLU

DAVUT KARAKÖK

OSMAN KARAKÖK

ÖMER KARAKÖK

HAYRİYE İNAMOĞLU

RACİ KUYUMCU

RIFAT ELİEYİ

YUSUF ELİEYİ

MUHARREM ELİEYİOĞLU

İBRAHİM ELİEYİOĞLU

GALİP BASATLI

ALİM BASATLI

ALİM BASATLI

HÜSNÜ BASATLI

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1080 Hacıibadi Köyü Dereboyu 159 81 Tarla 43.888,15 m² GALİP BASATLI

ALİM BASATLI

HÜSNÜ BASATLI

MEHMET AL

RIFAT ELİEYİ

YUSUF ELİEYİ

MUHARREM ELİEYİOĞLU

İBRAHİM ELİEYİOĞLU

CEMAL BASATLI

CELAL BASATLI

İSMAİL ELİEYİOĞLU

ÖMER ÇİLOĞLU

FERAT ÇİLOĞLU

ŞABAN ÇİLOĞLU

FATİME BASATLI

AYŞE BASATLI

CEMİLE ŞEKERCİ

İBRAHİM BASATLI

HAYRİYE İNAMOĞLU

ÖMER KARAKÖK

OSMAN KARAKÖK

DAVUT KARAKÖK

ZEYNEP BASATLI

AYSEL BASATLI

SELAHATTİN BASATLI

HÜLYA BASATLI

NAİL SARIÖZ

RECEP SARIÖZ

ALİ SARIÖZ

GÜLŞEN SARIÖZ

RAMAZAN SARIÖZ

FATMA USTA

DÖNDÜ EKER

FERİDE ÇİLOĞLU

İSMAİL SARIÖZ

ESMA SARIÖZ

ARSLAN SARIÖZ

SIDDIKA SARIÖZ

NAİL SARIÖZ

MUSTAFA ELİEYİOĞLU

KAZIM ELİEYİOĞLU

KASIM ELİEYİOĞLU

CELAL CİVELEK

CEMAL CİVELEK

HASAN CİVELEK

BAYRAM CİVELEK

OSMAN CİVELEK

YUNİS CİVELEK

CENGİZ CİVELEK

FATİME KUĞUMCU

PAŞA CİVELEK

HACER CİVELEK

İSMET CİVELEK

AYŞE KARAKÖK

ŞÜKRİYE KURUYAMAÇ

AZİZ ELİEYİOĞLU

KAMİL ELİEYİOĞLU

EMİNE BASATLI

EMEL DÖNGEL

MERYEM ELİEYİOĞLU

RAMAZAN BASATLI

BİLAL BASATLI

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1078 Hacıibadi Köyü Dereboyu 159 58 Tarla 31.263,63 m² RIFAT ELİEYİ

YUSUF ELİEYİ

MUHARREM ELİEYİOĞLU

İBRAHİM ELİEYİOĞLU

OSMAN KARAKÖK

ÖMER KARAKÖK

DAVUT KARAKÖK

ÖMER ÇİLOĞLU

FERAT ÇİLOĞLU

ŞABAN ÇİLOĞLU

İSMAİL ELİEYİOĞLU

KAMİL ELİEYİOĞLU

HAYRİYE İNAMOĞLU

MUSTAFA ELİEYİOĞLU

KAZIM ELİEYİOĞLU

KASİM ELİEYİOĞLU

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1068 Hacıibadi Köyü Salamyeri 153 15 Tarla 5.476,01 m² MUSTAFA ÇOLAK TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1064 Hacıibadi Köyü Hasangeçidi 120 24 Tarla 436,70 m² İSMAİL BALOĞLU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1062 Hacıibadi Köyü Hasangeçidi 120 9 Tarla 743,61 m² RECEP BALOĞLU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1058 Hacıibadi Köyü Hasangeçidi 120 14 Tarla 815,24 m² ZÜHRİYE BALOĞLU

HÜSEYİN BALOĞLU

HASAN BALOĞLU

ORHAN BALOĞLU

KAZIM BALOĞLU

 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

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Basın No: ILN01952697

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