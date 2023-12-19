T.C.ÇANAKKALE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.56819213-2022/104-Ceza Dava Dosyası 14.12.2023

Konu : Mehmet Battaloğlu Hk

İLAN METNi

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında 20.02.2023 tarihli gerekçeli kararında, Selim ve Nuray oğlu, 24.01.1999 Mersin doğumlu, Hatay, Antakya, Serinyol nüfusuna kayıtlı 29578745984 TC Kimlik nolu, Mehmet BATTALOĞLU (Maşuklu Mahhellesi, İnönü 3 sokak No:6 Antakya/HATAY) hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık"suçundanTCK'nun 158/1-f-son maddesi uyarınca 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 10.240,00 TL adli Para Cezasıile cezalandırılmasına karar verildiği,

Sanık Mehmet BATTALOĞLU'nun tüm adreslerine yapılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve mernis adresinin de deprem nedeniyle boşaltılmış ve yıkılmışolduğundan dolayı verilen gerekeçeli karar tebliğ edilemediği, mahkememiz kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28/1.maddesi gereğince ilanen tebliğine,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itirabaren 7 (gün) sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirtilmek koşulu ile zabit kâtibine beyanda bulunmak suretiyle BursaBölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, kararın süresinde istinaf edilmemesi halinde kesinleşeceğinin ve infazına başlanacağının ihtarı ile(ihtarat yapılamadı), istinaf yolu açık olmak üzere;

İlan giderinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur

Yazı İşleri Müdürü 57015 e-imzalıdır Başkan 109760 e-imzalıdır

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