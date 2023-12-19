Örnek No:55*

T.C.

BURSA 1. GENEL İCRA DAİRESİ

2023/136844 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/136844 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, PINARBAŞI Mahalle/Köy, 6229 Ada, 6 Parsel,

Adresi : İvazpaşa Mahallesi SeydinasırCaddesiNo: 104 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 120 m2

İmar Durumu :İmar Durumu: Osmangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-İmar sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan 22.08.2023 tarih ve E.201527 sayılı yazı ekindeki verilere göre; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6229 ada, 6 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, yoğunluğu ve yapılaşması dondurulan ıslah edilecek alanda kalmakta olduğu ve onaylı imar planı örneğinin yazı ekinde sunulduğu belirtilmektedir.

Heyetimizce Web Tapu sisteminden yapılan incelemelerde borçluya ait taşınmazın içerisinde bulunan mesken nitelikli yapının yapı ruhsatının bulunmadığı,İvazpaşa* Mahallesi Seydinasır Caddesinin 2023 yılı arsa rayiç bedelinin 807,32 TL olduğu tespit edilmiştir.

*Parsele ait tapu kaydında Pınarbaşı Mahallesi olarak belirtilmekte olup, Osmangazi Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemlerinden alınan verilere göre mahalle ismi İvazpaşa olarak belirtilmektedir. Bu sebeple adres bilgisinde İvazpaşa Mahallesi olarak belirtilecektir.

Kıymeti : 855.120,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Şerhler: Taşınmaza ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Bu parsel üzerindeki bina aynı ada 1 nolu parsele 15,37 m2 ve yola 7,03 m2 tecavüzlüdür. Aynı ada 4 nolu parseldeki E harfli bina bu parsele 1,25 m2 ve 7 Nolu Parseldeki B harfli binada 2,42 m2 tecavüzlüdür.29.11.2004

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01953708

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