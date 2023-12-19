İLAN

T.C. AYDIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/82 Esas

DAVALILAR : VOLKAN ÖZGÜR -Kurtköy Mah. Nilüfer Sk. No:7 İç Kapı No:5. Pendik/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zabtının ilanen tebliğ olduğu, iş bu dosyamızın duruşma günü 14/02/2024 günü saat 10.10 bırakıldığı ve duruşma günü ile ön incelemesine davet zabtının tebliğine karar verildiğinden, duruşmalarda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşmasına davet zabtı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/12/2023

Basın No: ILN01953909

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