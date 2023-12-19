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T.C.

AKŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2022/1601 Esas

DAVALI:CENGİZ TORAN - 20747246226 İZMİR ili, KONAK ilçesi, GÖZTEPE mah/köy, 39 Cilt, 1183 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, BEYTULLAH ve AYTEN oğlu , 27/02/1976 doğumlu,

DAVALI :: AYŞEN GÜNDÜZ - 15278585876 KONYA ili, TUZLUKÇU ilçesi, PAZARKAYA mah/köy, 51 Cilt, 92 Aile sıra no, 11 sırada nüfusa kayıtlı, BEYTULLAH ve AYTEN kızı, 02/10/1984 doğumlu

Yukarıda esas numarası yazılı davacı Selma Abit tarafından davalılar aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Davalılar Cengiz Toran ve Ayşen Gündüz adlarına yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediğinden davalılara dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin 28/12/2022 havale tarihli dilekçesinde özetle; davaya konu; Konya ili Akşehir ilçesi, Seyran Mahallesi, 758 ada 3 parsel zemin +asma kat 8 bağımsız bölüm sayılı iş yerinin müvekkili ve davalılara miras yolu ile intikal ettiğini, müvekkili ve davalıların taşınmazın paylaşımı konusunda anlaşma sağlayamadıklarını, söz konusu taşınmazın aynen taksiminin mümkün olmadığını, ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı davalılar Cengiz Toran ve Ayşen Gündüz'ün 29/05/2024 günü saat 09:05 'de Akşehir Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmaya bizzat gelmeniz, gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz hususunun iş bu ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, T.K'nun ilgili maddeleri gereğince dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliği yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01952065

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