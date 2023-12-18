T.C.

OSMANİYE1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/615 Esas

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Mahkememizin 2022/615 esas sayılı dosyasında davacı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafından Davalı Sevgi ALBAY'a Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle açılan davada, davacı vekili 104.826,62 TL'nin ödeme tarihi olan 04.05.2018 tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek olan temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ettiği, yapılan adres araştırmalarında ulaşılamayan SEVGİ ALBAY - 62788111958 (KAHRAMANMARAŞ ili, GÖKSUN ilçesi, YEŞİLKÖY mah/köy, 55 Cilt, 28 Aile sıra no, 83 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve FATMA oğlu/kızı, 29/05/1986 dogumlu) tarafından davaya karşı itirazı olması halinde duruşma tarihi olan 29/02/2024 gününden önce yazılı olarak mahkememize başvurulması aksi halde yokluğunda yargılamaya devam edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.Zabıt Katibi

Basın No: ILN01951995

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