T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/1493 Esas

KARAR NO : 2019/1798 Karar

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/12/2019 tarihli ilamı ile TCY 186/2 maddesi gereğince 3 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan Said Mecnun ve Şah Begüm oğlu, 01/01/1972 doğumlu, Zonguldak, Alaplı, Kürkükler mah/köy nüfusuna kayıtlı SAİD ARİF GEVHERİ tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize yahut bulunulan yer mahkemesine dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak, bu beyanı tutanağa geçirtmek ve hakime onaylatmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf hakkınızı kullanabileceğiniz, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 14.12.2023

Basın No: ILN01952474

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