T.C.
KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değilik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında 1-Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü'nün 30/03/2022 tarih 12-819 nolu kamu yararı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,
4-Açılacak davalarda husumetin Tedaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,
5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,
6-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
Kamulaştırılan taşınmazın ili: İZMİRİlçesi: KEMALPAŞA
Mülkiyet/Daimi İrtifak Kamulaştırması
DOSYA NO KÖYÜ ADA PARSEL MALİKİ Alanı m²
|2023/566 Esas
|Yenikurudere
|118
|10 parsel
|Kamil Öztürk
|15,78 m² irtifak
|2023/565 Esas
|Yenikurudere
|196
|1 parsel
|Adil Yılmaz vd.
|48,62 m² mülkiyet
22,82 irtifak
|2023/556
Esas
|Kamberler
|109
|22 parsel
|Güler Kaylan
Mustafa Yılmaz
|2720,27 m² mülkiyet
893,28 m² irtifak
|2023/555
Esas
|Kamberler
|109
|23 parsel
|Atike Gövsa vd.
|8003,86 m² mülkiyet
535,78 m² irtifak
|2023/548
Esas
|Kamberler
|106
|90 Parsel
|Salih Turfan
|1089,06 m² mülkiyet
597,34 m² irtifak
|2023/549
Esas
|Kamberler
|106
|91 parsel
|Nazife Turfan
|2824,38 m² mülkiyet
13,70 m²irtifak
|2023/550 Esas
|Kamberler
|106
|94 parsel
|Cemil Turfan vd.
|2789,37 m² mülkiyet
359,99 m² irtifak
|2023/551
Esas
|Kamberler
|109
|42 parsel
|Murat Atıcı
|10867,2 m² mülkiyet
1114,02 m² irtifak
|2023/552
Esas
|Kamberler
|109
|35 parsel
|Mehmet Çetin
|15432,56 m² mülkiyet
747,38 m² irtifak
|2023/554
Esas
|Kamberler
|109
|24 parsel
|Sabri Elma
|14980,84 m² mülkiyet
551,34 m² irtifak
|2023/557
Esas
|Kamberler
|107
|14 parsel
|Rasim Yalçın
|4260,08 m² mülkiyet
1670,22 m² irtifak
|2023/558 Esas
|Kamberler
|136
|1 parsel
|Mehmet Ali Işık
|8369,52 m² mülkiyet
818,86 m² irtifak
|2023/559 Esas
|Yenikurudere
|112
|1 parsel
|Mehmet Ali Elarslan
|234,38 m² mülkiyet
4,44 m² irtifak
|2023/560 Esas
|Kamberler
|139
|7 parsel
|Birgül Yılmaz
|2227,74 m² mülkiyet
9,31 m² irtifak
|2023/561 Esas
|Kamberler
|139
|6 parsel
|Sabri Elma
|1790,73 m² mülkiyet
628,37 m² irtifak
|2023/562 Esas
|Yenikurudere
|195
|1 parsel
|Behçet Yılmaz
|3007,45 m² mülkiyet
620,36 m² irtifak
|2023/563 Esas
|Yenikurudere
|119
|5 parsel
|Asiye Aydoğan
|536,68 m² mülkiyet
175,10 m² irtifak
|2023/564 esas
|Yenikurudere
|119
|18 parsel
|Selçuk Aydın
|139,73 m² mülkiyet
118,72 m² irtifak
|2023/568 Esas
|Yenikurudere
|112
|3 parsel
|Veysi Yılmaz
|2432,52 m² mülkiyet
380,78 m² irtifak
|2023/569 Esas
|Yenikurudere
|119
|19 parsel
|Alahattin Gören
|822,27 m² mülkiyet
248,48 m² irtifak
|2023/570 Esas
|Yenikurudere
|119
|16 parsel
|Serkan Öztürk
|141,59 m² mülkiyet
105,26 m² irtifak
|2023/571 Esas
|Yenikurudere
|196
|4 parsel
|Mehmet Özütürk
|292,33 m² mülkiyet
21,83 irtifak
|2023/572 Esas
|Yenikurudere
|118
|9 parsel
|Ayşe Yılmaz
|292,86 m² mülkiyet
128,75 m² irtifak
Basın No: ILN01952247
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