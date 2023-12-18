T.C.

KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değilik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında 1-Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü'nün 30/03/2022 tarih 12-819 nolu kamu yararı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Açılacak davalarda husumetin Tedaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Kamulaştırılan taşınmazın ili: İZMİRİlçesi: KEMALPAŞA

Mülkiyet/Daimi İrtifak Kamulaştırması

DOSYA NO KÖYÜ ADA PARSEL MALİKİ Alanı m²

2023/566 Esas Yenikurudere 118 10 parsel Kamil Öztürk 15,78 m² irtifak 2023/565 Esas Yenikurudere 196 1 parsel Adil Yılmaz vd. 48,62 m² mülkiyet 22,82 irtifak 2023/556 Esas Kamberler 109 22 parsel Güler Kaylan Mustafa Yılmaz 2720,27 m² mülkiyet 893,28 m² irtifak 2023/555 Esas Kamberler 109 23 parsel Atike Gövsa vd. 8003,86 m² mülkiyet 535,78 m² irtifak 2023/548 Esas Kamberler 106 90 Parsel Salih Turfan 1089,06 m² mülkiyet 597,34 m² irtifak 2023/549 Esas Kamberler 106 91 parsel Nazife Turfan 2824,38 m² mülkiyet 13,70 m²irtifak 2023/550 Esas Kamberler 106 94 parsel Cemil Turfan vd. 2789,37 m² mülkiyet 359,99 m² irtifak 2023/551 Esas Kamberler 109 42 parsel Murat Atıcı 10867,2 m² mülkiyet 1114,02 m² irtifak 2023/552 Esas Kamberler 109 35 parsel Mehmet Çetin 15432,56 m² mülkiyet 747,38 m² irtifak 2023/554 Esas Kamberler 109 24 parsel Sabri Elma 14980,84 m² mülkiyet 551,34 m² irtifak 2023/557 Esas Kamberler 107 14 parsel Rasim Yalçın 4260,08 m² mülkiyet 1670,22 m² irtifak 2023/558 Esas Kamberler 136 1 parsel Mehmet Ali Işık 8369,52 m² mülkiyet 818,86 m² irtifak 2023/559 Esas Yenikurudere 112 1 parsel Mehmet Ali Elarslan 234,38 m² mülkiyet 4,44 m² irtifak 2023/560 Esas Kamberler 139 7 parsel Birgül Yılmaz 2227,74 m² mülkiyet 9,31 m² irtifak 2023/561 Esas Kamberler 139 6 parsel Sabri Elma 1790,73 m² mülkiyet 628,37 m² irtifak 2023/562 Esas Yenikurudere 195 1 parsel Behçet Yılmaz 3007,45 m² mülkiyet 620,36 m² irtifak 2023/563 Esas Yenikurudere 119 5 parsel Asiye Aydoğan 536,68 m² mülkiyet 175,10 m² irtifak 2023/564 esas Yenikurudere 119 18 parsel Selçuk Aydın 139,73 m² mülkiyet 118,72 m² irtifak 2023/568 Esas Yenikurudere 112 3 parsel Veysi Yılmaz 2432,52 m² mülkiyet 380,78 m² irtifak 2023/569 Esas Yenikurudere 119 19 parsel Alahattin Gören 822,27 m² mülkiyet 248,48 m² irtifak 2023/570 Esas Yenikurudere 119 16 parsel Serkan Öztürk 141,59 m² mülkiyet 105,26 m² irtifak 2023/571 Esas Yenikurudere 196 4 parsel Mehmet Özütürk 292,33 m² mülkiyet 21,83 irtifak 2023/572 Esas Yenikurudere 118 9 parsel Ayşe Yılmaz 292,86 m² mülkiyet 128,75 m² irtifak

Basın No: ILN01952247

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