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KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 00:25 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:23
Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:23

T.C.

KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değilik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında 1-Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü'nün 30/03/2022 tarih 12-819 nolu kamu yararı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Açılacak davalarda husumetin Tedaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Kamulaştırılan taşınmazın ili: İZMİRİlçesi: KEMALPAŞA

Mülkiyet/Daimi İrtifak Kamulaştırması

DOSYA NO KÖYÜ ADA PARSEL MALİKİ Alanı m²

2023/566 Esas Yenikurudere 118 10 parsel Kamil Öztürk 15,78 m² irtifak
2023/565 Esas Yenikurudere 196 1 parsel Adil Yılmaz vd. 48,62 m² mülkiyet

22,82 irtifak
2023/556

Esas

 Kamberler 109 22 parsel Güler Kaylan

Mustafa Yılmaz

 2720,27 m² mülkiyet

893,28 m² irtifak
2023/555

Esas

 Kamberler 109 23 parsel Atike Gövsa vd. 8003,86 m² mülkiyet

535,78 m² irtifak
2023/548

Esas

 Kamberler 106 90 Parsel Salih Turfan 1089,06 m² mülkiyet

597,34 m² irtifak
2023/549

Esas

 Kamberler 106 91 parsel Nazife Turfan 2824,38 m² mülkiyet

13,70 m²irtifak
2023/550 Esas Kamberler 106 94 parsel Cemil Turfan vd. 2789,37 m² mülkiyet

359,99 m² irtifak
2023/551

Esas

 Kamberler 109 42 parsel Murat Atıcı 10867,2 m² mülkiyet

1114,02 m² irtifak
2023/552

Esas

 Kamberler 109 35 parsel Mehmet Çetin 15432,56 m² mülkiyet

747,38 m² irtifak
2023/554

Esas

 Kamberler 109 24 parsel Sabri Elma 14980,84 m² mülkiyet

551,34 m² irtifak
2023/557

Esas

 Kamberler 107 14 parsel Rasim Yalçın 4260,08 m² mülkiyet

1670,22 m² irtifak
2023/558 Esas Kamberler 136 1 parsel Mehmet Ali Işık 8369,52 m² mülkiyet

818,86 m² irtifak
2023/559 Esas Yenikurudere 112 1 parsel Mehmet Ali Elarslan 234,38 m² mülkiyet

4,44 m² irtifak
2023/560 Esas Kamberler 139 7 parsel Birgül Yılmaz 2227,74 m² mülkiyet

9,31 m² irtifak
2023/561 Esas Kamberler 139 6 parsel Sabri Elma 1790,73 m² mülkiyet

628,37 m² irtifak
2023/562 Esas Yenikurudere 195 1 parsel Behçet Yılmaz 3007,45 m² mülkiyet

620,36 m² irtifak
2023/563 Esas Yenikurudere 119 5 parsel Asiye Aydoğan 536,68 m² mülkiyet

175,10 m² irtifak
2023/564 esas Yenikurudere 119 18 parsel Selçuk Aydın 139,73 m² mülkiyet

118,72 m² irtifak
2023/568 Esas Yenikurudere 112 3 parsel Veysi Yılmaz 2432,52 m² mülkiyet

380,78 m² irtifak
2023/569 Esas Yenikurudere 119 19 parsel Alahattin Gören 822,27 m² mülkiyet

248,48 m² irtifak
2023/570 Esas Yenikurudere 119 16 parsel Serkan Öztürk 141,59 m² mülkiyet

105,26 m² irtifak
2023/571 Esas Yenikurudere 196 4 parsel Mehmet Özütürk 292,33 m² mülkiyet

21,83 irtifak
2023/572 Esas Yenikurudere 118 9 parsel Ayşe Yılmaz 292,86 m² mülkiyet

128,75 m² irtifak

Basın No: ILN01952247

#ilan.gov.tr

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