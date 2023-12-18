T.C.

İZMİR 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2019/252

KARAR NO : 2023/880

SANIK : CUMA MUHAMMED ALİ KASSAB, MAHMUD ve FATIMA oğlu, 01/03/1980 HALEP doğumlu TC Kimlik No : 99485410404

SUÇU : Silahla Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 08/06/2019 - 13:00 sıraları

TEBLİĞ OLUNACAK

EVRAK İÇERİĞİ : Silahla Basit Yaralama suçundan sanığın 5 ay hapis cezası ile mahkumiyetine ilişkin hüküm metni

MEVZUU : Hüküm Metni

Mahkememizin 09/11/2023 tarih, 2019/252 Esas, 2023/880 Karar sayılı ilamı ile Sanık hakkında silahla basit yaralama suçunu işlediği sabit olmakla, sanığıneylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 86/2. maddesi uyarınca suçun işleniş şekli ve özellikleri, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının ağırlığı, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurularak takdiren alt sınırdan ve tercihen hapis cezasından ceza belirlenmek suretiyle 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın eylemini TCK'nın 6/1-f maddesi kapsamında silahtan sayılan hortum ile işlediği anlaşılmakla sanığa verilen cezanın TCK'nın 86/3-e maddesi gereğince yarı oranında artırılması suretiyle sanığın 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanığa verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek sanığa verilen cezadan TCK'nın 62. Maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK'nın 53. Maddesinin uygulanmasına karar verildiği,

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi kolluk ve diğer kurumlarca yapılan araştırmada da yeni adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat kanunun 29 ve 30. maddeleri gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün gazetede, internet haber sitesinde ve elektronik ortamda ilanı yoluyla tebliği,Aynı kanunun 31.maddesi uyarınca ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01953135

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